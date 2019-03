Kommunen giver 6,2 mio. for råderet over Sundgade

Sønderborg: Planerne var store, da Sønderborg Kommune for 10 år siden lejede en del af havneområdet ved Sundgade i Sønderborg ud til erhvervsmanden Niels Isaksen. Han ville bygge feriehuse, der skulle lokke flere turister til byen.

Niels Isaksen nåede imidlertid ikke længere end til støbning af fundamentet. Herefter gik projektet i stå, og siden har rørene, der stikker op af grunden, vidnet om et projekt, ingen investorer ville kaste penge i.

Nu køber Sønderborg Kommune lejekontrakten tilbage for 4,2 millioner kroner. Kommunen giver yderligere to millioner kroner for en forfalden havnebygning, som Niels Isaksen ejer. I alt 6,2 millioner kroner investerer Sønderborg Kommune altså for igen at få råderetten til at gøre noget ved det forsømte område:

- Projektmageren havde gode intentioner, da han indgik lejekontrakten med os. Men det er ikke lykkedes for ham, og vi har længe været kede af, at området ser ud, som det gør, forklarede borgmester Erik Lauritzen fredag på et pressemøde, hvor han offentliggjorde et enigt byråds beslutning om at købe Niels Isaksen ud af området.

- Den alsiske side af havnefronten er blevet så flot. Nu trænger vi til, at der også sker noget på den kristne side, siger Tage Petersen, gruppeformand for Venstre.