Kommunen fraråder badning i havnen

Sønderborg: Selvom det kan være fristende at hoppe i havnen og blive kølet af - så fraråder Sønderborg Kommune, at der bades i havnen. I stedet opfordrer kommunen de badene til at benytte Fluepapiret, stranden ved lystbådehavnen eller To-øren, hvor badeforholdene er mere sikre.

- Den seneste tid har vi oplevet, at der er badende ved havnen i Sønderborg, blandt andet omkring Byens Havn. Badning i havnen kræver særskilt tilladelse. På nuværende tidspunkt vurderer vi, at der ikke kan gives tilladelse til at bade i havnen, da der er en stor trafik af både med risiko for påsejling af badende. Herudover er der usikkerhed omkring de hygiejniske forhold i havnen, hvorfor der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i vandet, lyder det i en pressemeddelelse.

Sønderborg Kommune har i stedet udpeget 23 strande, hvor der erfaringsmæssigt er mange badende. Ud af de 23 strande er otte af strandene udpeget som Blå Flag strande.