Kommunen bør se at få afvandet Skovmose omgående

Billedet er taget i 2011, da Henning Jepsen var i Skovmose og besigtige vandskader, og det var hverken første eller sidste gang, hvilket han er træt af med en opfordring i dag til politikerne om at vedkende sig deres ansvar og få afvandet Skovmose her og nu. Arkivfoto

Grundejere og pumpelag er trætte af, afvandingen af sommerhusområdet i Skovmose trækker i langdrag i det uendelige og opfordrer kommunen til at vedkende sig sit ansvar for hele miséren og gøre noget ved det her og nu.

SKOVMOSE: - Sønderborg kommune må tage afvandingen af Skovmose på sig nu og se at få hele sommerhusområdet afvandet. Så må den afklare det økonomiske ansvar efterfølgende, siger medlem af bestyrelsen i Skovby Lysabild pumpelag, Henning Jepsen. Han er træt af, afvandingen af sommerhusområdet med 727 grundejere trækker i langdrag og kan ske at tage yderligere syv år, og kommunalpolitikerne sidder med hænderne i skødet. Sidst har taksationskommissionen forkastet den økonomiske partsfordeling grundejerne imellem. Afgørelsen er påklaget til overtaksationskommissionen. Sådan bliver det ved og ved. Skovmoses afvanding trækker ud i det uendelige. - Vi har været så naive at tro på kommunens løsningsforslag, men kommer ingen vegne. Kommunen må tage ansvaret for de fejlslagne forsøg på at bruge vandløbsloven til at fordele udgifterne for afvanding af Skovmose på sig, siger Henning Jepsen. Han mener, vandløbsloven kan ændres med en passus om, sommerhusområder som Skovmose kan beslutte kollektivt at betale til fælles afvanding, og det må være kommunalpolitikernes opgave at overbevise lovgiverne. Vandløbsloven bruges i forbindelse med vandløbssager, hvor en håndfuld lodsejere i fællesskab vedligeholder af vandløb. Den er ikke beregnet på flere hundrede grundejere.

Det er uhørt, sådan noget kan lade sig gøre. Det viser, hvor tilfældigt, partsfordelingen er. Det er som et spil terninger. Grunde, der har været oversvømmet, slipper til billigste takst, og andre, der aldrig har set en dråbe vand på deres grund, skal betale højeste takst. Vi kan ikke længere forsvare og forklare det over for sommerhusejerne. Kommunen har haft rigtig dårlige rådgivere i Orbicon og jurist Mads Kobberø. Den bør tage konsekvensen af og selv betale omkostningerne. Kommunen har hyret rådgiverne i dyre domme. Sommerhusejerne lider under, sagen trækker i langdrag. Det bør den gøre noget ved. Henning Jepsen, bestyrelsesmedlem i Lysabild-Skovby pumpe- og digelag