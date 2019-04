Sønderborg: Ensomme unge, unge med misbrugsproblemer eller unge i konflikt med deres familie har i den grad fået øjnene op for Sønderborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp. De kimer psykologen ned for at få hjælp.

Tilbuddet om gratis psykologhjælp er et valgløfte, som Slesvigske Parti fik overtalt et flertal i byrådet til at indfri. Det dækker fem samtaler til unge mellem 16 og 25 år, der kan henvende sig anonym. Psykologen fører ikke journal.

Ordningen blev etableret for et år siden, og de første uger var telefonen tavs. Men efter sommerferien væltede det ind med henvendelser til psykolog Mie Hansen, som Sønderborg Kommune har ansat til at stå for samtalerne.

Tre måneder senere var der 21 unge på venteliste. Den er nu vokset til 30 unge, som må vente i 70 dage, før de kan begynde på samtalerne.

- Det er alt for meget. Ventetid er rigtigt skidt, når man som ung har ondt i tilværelsen, mener Helge Larsen (S), formand for sundhedsudvalget.

- Mange henvender sig i sidste øjeblik, for eksempel når de er ved at droppe ud af skolen på grund af for stort fravær. Derfor dur det ikke, hvis de skal vente 70 dage. Der sker så meget i et ungt menneskes liv, at hjælpen skal komme hurtigt, forklarer psykologen Mie Hansen.

Hun vurderer, at ventetiden er årsagen til, at 23 unge er udeblevet. Lang ventetid mellem første og anden samtale har fået andre 15 til at springe fra.