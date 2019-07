Kommunen advarer: Pas på med de kulørte sommerdrinks

Sønderborg Kommune og Rådet for Sikker Trafik advarer i aktuel kampagne bilister mod at køre med alkohol i blodet.

Sønderborg: Sønderborg Kommune og Rådet for Sikker Trafik er ude med en kampagne, der skal få bilisterne til at passe på promillen.

Hold dig til én genstand

Grundlæggende er budskabet, at hvis man har drukket mere end én genstand, så skal man lade bilen stå eller overlade rattet til en anden, der ikke har drukket.

- Det er vigtigt for alle borgeres tryghed, at ingen bilister sætter sig bag rattet og kører, når de har drukket for meget alkohol. Det handler ikke kun om bilisten selv, som gerne skal sikkert hjem, men også om alle de andre bilister, cyklister og fodgængere, man møder i trafikken. Derfor er jeg glad for kampagnen og plakaterne, som langs med vejene vil minde os om budskabet hele sommeren, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard, i en pressemeddelelse.

I alt 72 kommuner er med i den aktuelle spritkampagne. Man kan læse mere på Sikker Trafiks hjemmeside, hvor der også er tips til alkoholfrie drinks, hvis man vil gøre det lidt festligt for chaufførerne. /cak