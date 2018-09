Kommune: Forskønnelse af gågaden er en vej belagt med forhindringer

Sønderborg Kommune forklarer forsinkelse: Vejarbejdet i Perlegade er nødt til at foregå i bidder, for der skal være plads til forbipasserende, store maskiner, materialer og vejarbejdere.

- Der skal både laves installationer og belægninger. Samtidig skal vi passe på ikke at lukke os selv inde. Det kan selvfølgelig forekomme lidt mærkeligt at grave op i den ene side af gågaden den ene uge og i den anden side den næste. Nogle tænker måske, at her var de da lige i gang for få dage siden, og nu graver de igen på samme stykke. Vi er nødt til at gøre det på den måde. Folk skal kunne komme forbi, siger anlægschef i Sønderborg Kommune, Henrik Littau.

Fornyelsen af gågaden foregår etapevis. Stykket fra Føtex til Rønhaveplads er lavet for flere år siden, men resten blev udsat, da de handlende i gågaden gerne ville have tid til at indstille sig på konkurrencen fra butikscenter Borgen. Første etape var Rønhaveplads til Vingården, der skulle være færdig i november 2017. Det blev den ikke, så der måtte asfalt på. Da arbejdet var klar til at gå i gang igen, kom vinteren i marts. Anden etape ned mod Reimersgade skulle ske april-juli 2018, men også her måtte der asfalt på for at gøre klar til ringrideroptoget i juli. Asfalten er ved at blive fræset op for at få lagt fliser, mens tredje etape til Citykrydset er gået i gang. Her kommer der også asfalt på fra Skt. Jørgensgade til krydset. Den 16. november er der juletræstænding og 23. november Black Friday. Fliserne bliver først lagt i 2019. Da skal sidegaderne også graves op. Prisen er 13 millioner kroner. Gågadens fornyelse er kun en del af planer om forskønnelse af hele Sønderborg centrum.

Kabel kræver håndkraft

Der lægges en stor fjernvarmeledning og to vandledninger i de nye udgravninger, hvor der også går et rør til fremtidige el-kabler. Et eksisterende 60 kilovolt el-kabel bliver liggende, men der skal gravearbejderne passe meget på. Den ligger nede under en cementkant i den sydlige side af Perlegade.

- Al gravearbejdet omkring el-kablet foregår ved håndkraft. Det koster en million, hvis der sker skade på det. Vi er ikke så langt efter tidsplanen, men vi ved ikke præcist, hvad der ligger nede i jorden, og hvordan det passer med det ledningsnet, det skal føjes sammen med ude fra passagerne. Så længe det hel går ligeud uden sidegader, går det fint og tjept, men når der skal passes rør og ledninger sammen, er det straks værre, siger projektmedarbejder Lars Merrild Overgaard.

Der er lagt fliser om enkelte steder af de 4500 kvadratmeter, der skal lægges i alt. Det er kinesisk granit i tre forskellige changementer. En anden hurdle er tilførslen af materialer. De placeres i sidegaderne, efterhånden som der bliver brug for dem.

- Vi står og tripper for at få lagt rørene. Vi er selvfølgelig ikke vant til at udføre arbejdet stykke for stykke på den måde, men det, at der er tale om en gågade, betinger, at vi gør det, siger Finn Nordbag, Sønderborg Forsyning.

Her er man vant til at tage vand- og varmeledninger i ét langt stræk hen ad vejen. Det er svært at bevare overblikket for planlæggere og forbipasserende, der benytter lejligheden til at kigge ned i hullerne - nogle gange lidt hovedrystende.

Når gågaden er færdig flisebelagt kommer turen til sidegaderne. Der forestår også et større arbejde med at få rørledninger og kabler til at falde i hak. Efterhånden som arbejdet er færdigt, kommer bænke, belysning og beplantning til. Det hele skal gerne tage sig forskønnet ud hen på foråret i 2019, og så er det vist tid at fejre nyskabelsen både for de handlende og de udøvende med gravemaskiner, trykluftsbor og vinkelslibere.