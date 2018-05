Kommunalt sygefravær skal længere ned

Men i arbejdet med at sænke det yderligere er kommunens chefer netop blevet præsenteret for en plan, der betyder, at der skal udarbejdes lokale nye indsatser for hver forvaltning blandt andet med fokus på sundhedsfremmende tiltag. Desuden skal indsatser tidligt i et sygdomsforløb og fokus på gravides arbejdsmiljø opprioriteres. - Erfaringerne fra de sidste syv års indsats er, at en struktureret og vedholdende indsats kan øge tilstedeværelsen af medarbejdere. Derfor skal fortsat nedbringelse af fraværet i 2018 sættes på højt på dagsordenen. En øget tilstedeværelse betyder blandt andet, at borgerne får en bedre service gennem faste medarbejdere, der kender de enkelte borgere og deres behov, siger kommunaldirektør Tim Hansen.

I den landsdækkende oversigt over sygefraværet i alle 98 kommuner er Sønderborg Kommune rykket fra en 37. plads i 2016 til en 36. plads i 2017.Sygefraværet på 5,0 procent i 2017 svarer til 11,4 dages fravær for hver fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Landsgennemsnittet er lige omkring 12 dage. Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær - flere i størrelsesordenen 13-15 dage. Modsat er medarbejderne i mange jyske kommuner nogle af de medarbejdere, som har mindst sygefravær med ned til 10-11 dage i gennemsnit i flere af kommunerne. Set på faggrupper er sygefraværet (opgjort for 2016) højest blandt personalet på social- og sundhedsområdet (15,8 dage), dernæst det pædagogiske personale (13,7 dage), skolelærerne (11,2 dage) og lavest blandt det administrative personale (8,3 dage).

Trivselsmåling

I 2017 deltog kommunens medarbejderne i en trivselsmåling. Det overordnede resultatet af målingen var god, men den viste imidlertid også, at der er udfordringer i forhold til medarbejdernes balance mellem ressourcer og krav i arbejdet.

- I en tid, hvor der er et konstant fokus på effektivisering og økonomisk rationalitet, er der meget stor opmærksomhed på, hvordan vi anvender midlerne. Der er en forventning om, at vi skal blive ved med at levere mere for mindre, og at vi skal kunne gøre dette ved at effektivisere og arbejde smartere. En anden udfordring for kommunen er, at i gode konjunkturer med lav ledighed er sygefraværet ofte stigende. Derfor er der hele tiden brug for nye initiativer fra såvel ledelse som medarbejderrepræsentanter, siger Tim Hansen.