Kommunalt ansat skal vække Augustiana til live igen

Kommunens masterplan for Augustiana koster 6,6 millioner kroner for første etape, men byrådet har kun sat to millioner af i 2019 og 2020. Kulturudvalget har besluttet, at ansætte en medarbejder til at udvikle stedet. Lars Tholander, formand for Kunstværket, støtter ikke planen.

- Denne model vil sikre fremdrift og at, der er aktiviteter nu. Jeg anser det som en opstarts model, siger Stephan Kleinschmidt, der forventer, at der kommer aktiviteter i foråret samt sommeren 2019.

Politikerne i kulturudvalget har valgt en model ud fra fire modeller, som forvaltningen har fremlagt. Modellen går ud på at projektansætte en ny medarbejder tilknyttet forvaltningen. Medarbejderen skal stå for udviklingen af Augustiana.

- De skal bruges på at implementere trin et, men med de midler, der er afsat, kan vi ikke implementere trin et fuldt ud. Vi kan ansætte en til at udvikle stedet med respekt for de resultater, der er skabt gennem årene, hvor der er lavet en stærk kunstnerisk profil. Det ambitionsniveau vil vi fastholde, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er formand for udvalget.

Trin et vil ifølge masterplanen koste knap fire millioner til udstillinger, events, markedsføring og ansættelser, 2,4 millioner til renovering og 265.570 kroner til drift. Byrådet har i budgetaftalen afsat to millioner kroner til Augustiana i 2019 og 2020.

Augustenborg: I december stod gallerist Kim Nørballe for den sidste udstilling på Augustiana. Sønderborg Kommune har købt bygningerne, hvor Kim Nørballe i otte år har stået for galleri og skulpturpark. Lokalerne og parken står nu tomme, og kommunen har lavet en masterplan for at vække stedet til live igen.

Sidste år brugte byrådet 185.000 kroner på en masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal. Masterplanen er delt op i fire etaper, hvor trin et indeholder en midlertidig sommerudstilling i parken og en mindre udstilling i Det Hvide Palæ. Stedet skal ifølge planen løbende udvides med café, børneprogram, værksteder, kunstnerbolig og restaurant. Fjerde trin er en kunsthal og park, der har åben året rundt med flere nye udstillinger i løbet af året samt permanente kunstværker i parken.

Uenighed i Kunstrådet

Kommunens Kunstrådet har anbefalet den model, som kulturudvalget har valgt.

- Vi anbefaler, at man ansætter en person, så længe man opretholder armslængdeprincippet. For os er det vigtigt, at det er en kunstfaglig person, der kan få det op at køre. Der er en udforing i forhold til økonomien, så det bliver ikke en hel løsning. Men hvis alt går, som det skal, kan man få den hen i den retning som masterplanen per på, siger Thomas Lunau, der er formand for Kunstrådet.

Kunstrådsmedlem Lars Tholander, der formand for kunstnersammenslutningen KunstVærket, støtter ikke beslutningen.

- Jeg kan ikke se nogen fremtid eller kreativitet i den model. Jeg kan kun se en fremtid for Augustiana, hvis det er en selvstændig medarbejder, der sidder i Augustenborg. Det skal ikke være kommunalt styret, siger Lars Tholander, der frygter, at Augustina kommer til at ligge stille i lang tid, før der sker noget.