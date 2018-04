Kommunal protest over centralisering af erhvervsstøtte

Sønderborg: Et ekspertudvalg er kommet med flere anbefalinger til en forenkling af erhvervsfremmesystemet. Det betyder blandt andet, at opgaven med at fremme erhvervslivet og støtte små og mellemstore virksomheder fremover skal placeres i fem centre fordelt over hele landet.Hos Sønderborg Kommune er man bekymrede over, at indsatserne ikke længere placeres lokalt, da kommunen har gode erfaringer med lokale projekter. Borgmester Erik Lauritzen (S) er glad for Folketingets fokus på at rykke funktioner og tilbud ud i landet og tæt på borgere og virksomheder. Men i dette tilfælde er den nærhed er nu i fare, mener borgmesteren:- Det regionale vækstforum fordeler hvert år mange millioner til lokale virksomheder. Hvis man flytter de beslutninger og midler til en statslig institution, så modarbejder man intentionen om at flytte flere funktioner ud lokalt, for så ryger magten tilbage til staten. Samtidig frygter jeg, at det bliver sværere at få en ansøgning igennem, hvis man på flere måder har stor afstand til dem, der vurderer ens ansøgning.