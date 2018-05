Kommunal kontorelev: Jeg var sikkerhedschef for street-festival

Det var en elev i Sønderborg Kommunes kulturforvaltning, der var ansvarlig for den sikkerhedsplan, der blev sendt til og godkendt hos Syd- & Sønderjyllands Politi før skate-eventen "Ring of Fire". I den stod Sønderborg Kommune som arrangør, og brandmyndighederne stillede ingen krav til hverken publikumsafstand eller brandbare væsker.

Sønderborg: Seks børn og en voksen blev forbrændt ved street-festivalen "Sønderborg Breakdown" 20. maj 2017. Flere af børnene blev voldsomt forbrændte og blev med helikopter og ambulancer bragt til eksperter på Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital. Nu viser det sig, at den sikkerhedsansvarlige for hele festivalen var en kontorelev i kulturforvaltningens eventafdeling.

Det forklarede han i Retten i Sønderborg fredag, hvor et andet vidne fortalte, at han så den 21-årige tiltalte i sagen pøse biotethanol, direkte på den brændende eller varme ring, skatere skulle forceret med ild i. Væske som hans mor og daglig leder af skaterhallen havde købt uden at sætte sig grundigt ind i, hvor ekstremt brandfarligt væsken er.

- Jeg er gammel spejder og jonglerer selv med ild, og jeg har bare lært, at man ikke hælder brandbar væske på noget, der brænder eller er meget varmt, forklarede manden, der i fjor var elev på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

Kontoreleven lavede den 23 sider lange sikkerhedsplan, hvori der intet stod om krav til brandbare væsker eller afstand til publikum. Det var der heller ikke brandsikkerhedsmæssige krav til fra myndighederne. Han undrede sig over, at der blev indkøbt bioethanol - i daglig tale sprit. Tidligere har andre vidner fortalt, at de fik at vide hos Sønderborg Kommune, at sikkerhedsniveauet og risikovurderingen var "som til en grillfest".

- Jeg undrede mig, fordi der tidligere år var købt tændvæske. Det købte jeg selv i 2016. Det har nok været Bilkas de billigste, sagde han og forklarede derefter, at han ikke præcist kunne erindre, hvilken væske eller fabrikat der var tale om.

- Men du tænkte ikke, at bioethanol var farligt? Spurgte forsvarsadvokat for den 21-årige tiltalte skater.

- Nej, lød svaret.

- Hvem var sikkerhedsansvarlig?

- Det jeg - og så min vejleder. Jeg var ikke i tvivl om, at sikkerhedsplanen nok skulle gå igennem. Tidligere var to sider blevet godkendt, så i det lys var mine 23 sider jo noget helt andet. Min vurdering var og er, at Sønderborg Kommune var hovedarrangør og fik så hjælp af IHS og skateklubben som medarrangører, forklarede manden.