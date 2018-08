Kommission har arbejdet på højtryk

Taksationskommissionen har været på overarbejde for at vurdere godt 50 grunde i Skovmose.

- Taksationskommissionens afgørelse vedrører et konkret forslag, som forinden har været sendt til høring blandt samtlige sommerhusejere. Kun de sommerhusejere, der ikke var tilfredse med kommunens oplæg, blev betragtet som parter i sagen. Man kunne godt argumentere for, at samtlige sommerhusejere skulle have været betragtet som parter i sagen, da afgørelsen jo vedrørte alle, men det ville ganske enkelt have oversteget kommissionens kapacitet at behandle så stort antal sager, så den valgmulighed var ikke realistisk.

Strakt til det yderste

- Denne sag som omfattede ca. 50 sommerhuse, som i princippet hver især skulle undergives en individuel bedømmelse, har allerede strakt kommissionens kapacitet til det yderste. Taksationskommissionen har ikke noget sekretariat og for kommissionens medlemmer er der tale om et bijob ved siden af deres faste arbejde. Af samme grund har kommissionen ikke haft mulighed for at behandle sagen hurtigere, end tilfældet var.

- Det er ikke korrekt, når jeg citeres for at skulle have sagt, at vandløbsloven ikke er anvendelig i den foreliggende situation. Vandløbsloven skal selvfølgelig føles, men jeg kan godt have sagt, at vandløbslovens partsfordelingsprincip er mindre hensigtsmæssig i det foreliggende tilfælde, hvor der er tale om fordeling af nogle udgifter blandt et meget stor antal grundejere efter en individuel vurdering.

Den individuelle vurdering af, hvor højt og lavt enkelte huse ligger på grundene, eksisterende dræn, volde og anden afskærmning, er en stor hurdler i den ny partsfordeling.