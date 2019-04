Kom på malekursus og hør Thomas Eje

Kunstneren Katherine Schrivens Eje har et nyt hel dags malekursus kun for kvinder søndag den 28. april i Kulturhuset Harbæksgaard i Skovby.

Skovby: Kunstneren Katherine Schrivens Eje har stor succes med sine hel dags kunstundervisning med forkælelse og vel at mærke: Kun for kvinder. Alle tidligere kurser har hidtil været udsolgt, og nu har hun et mere søndag den 28. april i kulturhuset Harbæksgaard på Nedervej 6 i Skovby.

- Der er kun enkelte pladser tilbage, og det egner sig for alle lige fra nybegyndere til erfarne malere, understreger Katherine Schrivens Eje.

De deltagende kvinder møder ind kl. 11.00, og kurset slutter ca. 17.30.

Katherine Schrivens Eje siger også, at kvinderne kan komme alene, men kan også tage en veninde med.

- Deltagerne bliver forkælet med god mad og kunstundervisning i kunstneriske omgivelser på Harbæksgaard, fortæller hun. For 1.800 kroner er der undervisning af Katherine Schrivens Eje, alle materialer som skal bruges på malekurset, gourmetfrokost, vin og champagne, kaffe og te, lagkage og ikke mindst underholdning af entertaineren Thomas Eje.

Der kan tilmeldes på tlf: 2142 0006.