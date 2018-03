Kolonihaver viger pladsen for nyt vandværk og et børneprojekt

Slut: Kolonihaveforeningen Mosekær er ophørt med at eksistere, og de 1,8 hektar skal bruges til et vandværk, rekreativt område samt lære børn om afgrødernes vej fra haver til maver.

HAVNBJERG: I 80erne og 90erne var der gang i Kolonihaveforeningen Mosekær i Havnbjerg, hvor typisk Danfoss-medarbejdere dyrkede grøntsager og blomster og fik lidt frisk luft i fritiden. Nu er det slut. Foreningen er nedlagt, kolonihaverne sløjfet, og fuglefløjtene forstummet.

- Jeg har ringet rundt og forhørt mig om behovet for kolonihaver, for vi vil ikke lukke noget ned, hvis der er behov for det, men der er ledig kapacitet i kolonihaveforeninger på Nordals. Kolonihaveforeningen var ikke hyggelig til sidst. Husene forfaldt, og der blev udøvet hærværk på dem, da de stod tomme, fortæller sagsbehandler Jane Ruby Hansen.

Sønderborg Forsyning vil opføre et nyt større vandværk på arealet som erstatning for de gamle vandværker i Havnbjerg og Nordborg. De 1,8 hektar bliver udlagt som landzone med rekreativt område som indgang til Oksbøl Skov, hvor der finder en omfattende skovrejsning sted netop for at beskytte grundvandet. Der bliver formidling om grundvandet og et projekt "Fra haver til maver" for førskolebørn, som en lærerinde på Nordals gerne vil stå for. Den tidligere formand for Haveforeningen Mosekær, Bent Seehagen, er indforstået med at vige pladsen for andre naturprojekter.

- Nutidens kolonihavehuse rummer meget mere luksus. I vore kolonihaver var der bare rindende vand og ingen elektricitet, kloakering eller komfort. Det var et typisk blokfolk, der var her. De dyrkede kartofler, blomster og gulerødder, men sådan noget er folk ligeglade med i dag, fortæller Bent Seehagen, der finder planerne om vandinformation og børneprojektet ganske udmærket.