Kolonihaveforeningen Mosekær har lidt en stille død

HAVNBJERG: Tiden er løbet fra kolonihavefolket på Mosestien i Havnbjerg. Kolonihaveforeningen Mosekær er ophørt med at eksistere. Gulerødder, ærter og kartofler må vige for et rekreativt kommunalt område med formidling af viden om grundvand, legeplads og projekt "fra haver til maver" for førskolebørn.

- Der var engang, folk dyrkede grøntsager og blomster, men tiden er løbet fra det. Dengang var der mange blokke til Danfoss arbejderne her på Nordals. Folk havde ikke så meget som en femøre jord at dyrke derhjemme, så de fik sig en kolonihave. I dag tror mange unge, at grøntsager er noget der vokser ovre i supermarkedet. Der er ikke længere en bevidsthed om, hvor tingene kommer fra, siger den tidligere formand Bent Seehagen.

Han begræder ikke voldsomt, kolonihaveforeningen har sunget sit sidste vers. Det var den vej, det gik. Kolonihavefolket blev færre og færre.

- Vi var vel en 15-18 medlemmer, da jeg stoppede som formand. Jeg har heller ikke min have mere. Det blev alt for bøvlet. Der var for mange indbrud, og vi skulle transportere alt vores habengut frem og tilbage hver gang, vi var derovre, fortæller den 67 årige pensionist, der stoppede på Danfoss, da det gik ned ad bakke i kølvandet på finanskrisen.

Der bliver nu lavet rækkehuse i stedet for blokke. Det giver mulighed for have til de nye beboere. Kolonihaverne var en del af en kultur, hvor folk kom ud i frisk luft og dyrkede lidt grøntsager og frugt til middagsbordet. Det var også besparende for husholdningsbudgettet, men den slags spiller slet ingen rolle mere, mener Bent Seehagen, der anser hele kolonihavebevægelsen for at være på retur.

- Der er kolonihaver i Sønderborg, og de er sikkert nok eftertragtede. Her på Nordals er der kolonihaver i Langesø, Havnbjerg og Nordborg, hvor folk kan dyrke deres grøntsager. Der er ikke rigtig nogen mere, der går op i at pusle i haven og passe bedene. Folk har travlt med så meget andet, siger pensionisten, der selv er hobbyhåndværker og har istandsat et hus, som han har tænkt sig at leje ud til folk, der vil have fred og ro i naturskønne omgivelser i Mjels.

Kolonihavehusene er brudt ned, og kolonihaveforeningen er en saga blot. Området skal fungere som indgang til Oksbøl Skov. Det finder den tidligere formand udmærket.

- Der er en dam, hvor der er både ænder, blishøns og fisk. Det er et fantastisk område. Det er en glimrende ide at åbne det for børn, siger han.