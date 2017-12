Kolde gys og varme nytårsønsker i vikingeklubben

De senere år har det været fast tradition, at medlemmer af Sønderborg Vikingeklub på årets sidste dag mødes i badebygningen ved Strandpromenaden til en dukkert og gode nytårsønsker med et stykke fedtebrød og skål i boblevand.

- Jeg er kommet her siden sidst i 50'erne som tiårig. Som elever på Ahlmann-Skolen havde vi også svømmeundervisning her, fortæller Jochumsen, der har været aktiv vinterbader siden 2010.

Den 31. december er en særlig dag. For klokken 12.00 står fedtemadder på fad og mousserende vin i glas klar til de klubmedlemmer, som vil ønske hinanden et godt nytår. Og medlemmer er der mange af.

Sønderborg: - Det er bare byens bedste forening og så skønt at komme her. Det er lige som om, at alle ens bekymringer svømmer væk med bølgerne, og så er stemningen dejlig med gode snakke, siger Susanne Matzen begejstret. Hun har været medlem i tre år og forsøger at få en dukkert hver dag:

Man skal være fyldt 18 år for at blive medlem af Sønderborg Vikingeklub. I øjeblikket er der venteliste for damer. Klubben blev åbnet som nyrenoveret i 2011 med blandt andet, sauna, både indendørs- og udendørs omklædningsfaciliteter samt frostsikrede udendørs brusebade. Selve badeanstaltens konstruktion er over 100 år gammel. Badeanstalten var én ud af fire på en strækning på bare halvanden kilometer. Badeområdet har været omkring dobbelt så stort som det nuværende. Oprindeligt bestod konstruktionen af fem arme. De tre midterste var betonstøbt, og det er dem, der i dag udgør faciliteterne. "Den gule badeanstalt" havde sin storhedstid fra 30'erne til adskillige år efter krigen. Den havde bredt sig til fire afdelinger, og der var endog kabiner samt lange broer. Et godt stykke ude lå "øen" med udspringstårn og flere vipper. Se mere på www.sonderborg-vikingeklub.dk

Et stort løft

Sønderborg Vikingeklub bygger på resterne af det, der ind til 1989 var den kommunale badeanstalt kaldet "Den Gule" på grund af sin farve på den udvendige træbeklædning. Samme år overtog vikingeklubben, der blev grundlagt i 1951, anstalten.

I 2007 lagde bestyrelsen planer for en stor modernisering af badeanstalten med hjælp fra blandt andre arkitekt Martin Johnsen, som i dag også sidder i bestyrelsen. Det var omfattende over tre etaper og flere år med et samlet budget på over syv millioner kroner. I april 2013 blev den nye vikingeklub så endelig indviet i solskin med grillpølser og fadøl.

- Mange gjorde store øjne, da de hørte om projektet dengang - og ikke mindst prisen, supplerer Kristian Knutzen, som var kasserer.

Men det har givet pote og takket være de mange medlemmer, har Sønderborg Vikingeklub i dag en rigtig sund økonomi.

Så det er med en sund ballast, at medlemmerne søndag middag kunne ønske hinanden et godt nytår - for selv om vejret var gråt, så er der lyse tider i sigte derude i 2018.