Kold skulder til Sønderborg Varme

De to fjernvarmeselskaber underskrev i 2015 en samarbejdsaftale med det formål løbende at udbygge samarbejdet. Men aftalen er nu opsagt af Sønderborg Varme.

Det bærende element i aftalen var fra starten at arbejde for en stadig større grad af samarbejde blandt andet ved, at Sønderborg Fjernvarme skulle udføre administrationsarbejdet for Augustenborg Fjernvarme.

Brug for afklaring

Formanden for Sønderborg Varme, advokat Claus Plum, fremhæver, at beslutningen om at opsige samarbejdet er truffet ud fra en betragtning om, at Sønderborg Varme har brug for en afklaring for at kunne prioritere ressourcerne rigtigt, men han holder dog døren åben.

- Skulle der på et senere tidspunkt være et reelt ønske om at udbygge samarbejdet, så er vi naturligvis klar til at drøfte sagen igen, men på nuværende tidspunkt mener vi, det tjener alle bedst at vide hvor man står, siger han i en pressemeddelelse.

- Forbindelsen mellem de to forsyningsområder er ellers helt i tråd med kommunens varmeplan og vil være et godt bidrag til realisering af Sønderborg Kommunes ProjectZero vision, da den ville kunne fortrænge en del naturgas i Augustenborg ved at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrændingen om sommeren og kapaciteten i de eksisterende biomassefyrede fjernvarmecentraler den øvrige tid, tilføjer han.