Kolbøtter eller kommaer? Cirkus overtager undervisningen

Augustenborg Skole har denne uge Nycirkus på Skemaet. Her har 7. klasserne arbejdet med kropsbevidsthed og scenekunst, og det ender fredag i en cirkusforestilling. Nycirkus har været med til at bringe årgangen tættere sammen.

Augustenborg: - Wow, hvor var det sygt! råber en dreng efter sin kammerat, som lige har lavet en saltomortale fra gulv til madras.

Opmuntrende tilråb og jubel fylder den store hal, hvor alle tre 7. klasser på Augustenborg Skole øver akrobatik og cirkuskunster. De tre klasser har almindeligvis ikke meget med hinanden at gøre, men denne uge er de sammen fra morgen til eftermiddag. De har nemlig skiftet kommaregler og grammatik ud med kolbøtter og gymnastik. Fem cirkusartister fra Københavns Internationale Teater har gæstet skolen hele ugen og sat cirkus på skemaet.

- Det giver et mega godt sammenhold at se hinanden i en anden situation. Jeg har også fået talt med flere, end jeg plejer, fortæller Stine fra 7. c. Veninden Julie fra 7. a stemmer i:

- Jeg har overskredet nogle grænser, da vi lavede luftakrobatik og med den fysiske kontakt, som øvelserne kræver, forklarer hun.

Det kræver stort mod at læne sig tilbage og give slip fra en trapez i flere meters højde, så her støttede eleverne hinanden med hep og klapsalver.