Kørt over af traktor: 59-årig mand er fortsat indlagt på OUH

Sydals: Den 59-årige mand, der tirsdag formiddag blev kørt over af en traktor ved en ejendom i Høruphav på Sydals er stadig indlagt på Odense Universitets Hospital (OUH). Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, modtog meldingen klokken 11, og her et døgn senere er mandens tilstand uændret kritisk. Det oplyser politikommissær Thomas Berg, Syd- & Sønderjyllands Politi onsdag formiddag til JydskeVestkysten.

- Det er manden selv, der ringer 112. Han har startet traktoren, mens den har stået i gear. Om han så er hoppet ned, eller om han har kunnet starte den nede fra jorden, det ved jeg ikke. I hvert fald bliver motoren slået i gang, og traktoren kører hen over mandens korpus, sagde vagtchef Ole Aamann kort efter ulykken var sket.

Den 59-årige blev ved bevidsthed fløjet til OUH. Politiet har endnu ikke oplyst nærmere om årsagen til ulykken eller om Arbejdstilsynet er koblet på.