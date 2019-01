Hos flere kørelærere i Sønderborg Kommune påpeger man, at det er muligt at bestå køreprøve, selv om en køreskoleelev har kørt uden kørekort og har været ude for en færdselsulykke forinden prøven. - Det kan dog blive en dyr affære, forklarer politiet.

Sønderborg: - Som reglerne er nu, kan man gå til køreprøve og bestå, selv om man forinden har været involveret i et færdselsuheld, forklarer Kim Christensen fra Kims Køreskole.

Han nævner, at en førstegangsforseelse uden ejerskab af kørekort koster 7.000 kroner, og at man kan få rabat i bøden, hvis man har bestået en teoriprøve.

- I princippet kan du få en lavere straf for at køre uden kørekort, end hvis du eksempelvis kører i bil og taler i telefon, som koster et klip i kortet, siger han og fortsætter:

- Der er desværre tilfældet med folk, som kører uden kørekort, og som reglerne er, har det næsten ingen konsekvenser, for sandsynligheden for at blive taget er lav.

Kim Christensen tilføjer, at det dog kan blive dyrt både retsligt og forsikringsmæssigt at blive kendt skyldig i et færdselsuheld.

Pernille Meisner Sejten fra Alsgades Køreskole nævner, at hun har hørt om ulykken i Nordborg i december med den 18-årige bilist uden et kørekort. Hun mener også, at der bør blive kigget på reglerne.

- Det er jo sørgeligt, at det kan ske, og politikerne burde nok se nærmere på, hvad der kan gøres ved reglerne, siger hun.