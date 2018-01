Kørelærer er frustreret over ventetid: Elev måtte betale næsten 6000 kroner for ekstra køretimer

Sagen kort

Mange må for tiden vente længe på at få deres ansøgning om kørekort godkendt af politiet. Det er nemlig sådan, at har man en anmærkning i sin helbredsattest, skal ansøgningen forbi politiet.



I vores område er det Politiets Administrative Center Vest i Holstebro, der bearbejder ansøgningen.



De sender ansøgningerne videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor nogle overlæger, der tidligere hed embedslæger, vil vurdere ansøgningen.



Herefter sender styrelsen en ansøgning tilbage til politiet i Holstebro, der så skal vurderer, om der er behov for yderligere oplysninger fra ansøgeren, og om der skal være partshøring i sagen.



Til slut træffer politiet en afgørelse, hvorefter ansøgeren får svar.