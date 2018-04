Kønt eller klodset? - Meningerne om Sønderborgs nye vartegn er delte

Sønderborg: Bilister på vej over Alssundbroen kan ikke undgå at se den. Det kan trafikanter langs vandet på begge sider af Alssund heller ikke, for ikke at tale om vandrerne på Gendarmstien ved Dybbøl Banke og de mange turister, der besøger Dybbøl Mølle.

Alsik, Sønderborgs kommende nye hotel, er med sine 70 meter blevet synlig på lang afstand. Kommer man kørende ad Omfartsvejen fra Augustenborg mod Sønderborg, kan man således på en klar dag se bygningen rage op over Sønderborgs øvrige hustage. Til sommer, når beboerne i Sønderborgs midtby trækker ud på deres terrasser, får mange af dem også udsigt til byens nye vartegn.

Om synet behager, afhænger stærkt af, hvem som kigger:

- Det er pænt. Imponerede, især fra vandsiden, synes Henrik Jahnsen, Sønderborg.

- Det er grimt. Det er et stort skrummel, synes Nanna Gensch, der ganske vist bor i Broager, men ofte tager bilen til Sønderborg. Hun og et par venner holder parkeret foran Sønderborg Slot for at spise frokost i bilen.