Køkkenchef holder juleaften for ensomme

Godt 20 mennesker har taget imod en invitation fra Sune Axelsen og foreningen "En god jul for alle" om at holde gratis juleaften i Det Sønderjyske Køkken i Sønderborg.

Sønderborg: Kartoflerne er skrællet og ris a la manden er færdig. Nu er tiden kommet til at gøre anden klar til turen i ovnen. Det Sønderjyske Køkken i Perlegade er godt i gang med at lægge sidste hånd på en dejligt julemiddag til godt 20 mennesker, som om nogle timer skal komme for at holde jul sammen.

Det er medejer og køkkenchef Sune Axelsen, der har taget initiativ til arrangementet. Han vil gerne gøre en forskel for nogle, der ellers ville komme til at sidde helt alene juleaften.

- Ensomhed er et stort problem, og det mærkes især i juledagene, hvor der er tradition for, at familier samles, siger Sune Axelsen, der spontant fik ideen i sommer, da han talte med Brian Kaslund fra foreningen En god jul for alle, som er medarrangør på aftenens fest.

- Nu har jeg prøvet 28. gange at holde jul med min familie, så jeg ville godt prøve noget andet. Noget hvor jeg kunne bidrage til, at andre også fik en god jul, siger den 29-årige kok.