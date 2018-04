Købmandsgården slår dørene op

Dybbøl: Lørdag den 14. april fra klokken 11 til 14 er der åbent hus i Købmandsgården på Palmose 14. Naboer, brugere, pårørende, de virksomheder, fonde og foreninger, som har støttet dem, politikere og embedsmænd og alle andre, som måtte være interesserede i det arbejde, man udfører for mennesker med erhvervet hjerneskade, er velkommen.

Købmandsgården vil gerne vise, hvor langt, man er nået med at udnytte rammerne på Bülow Skolen.

Det er 22 år siden, de to initiativtagere, Anna Grethe Aamand og Hanne Bossen gik med tanker om at starte noget som kunne give mennesker med erhvervet hjerneskade en nødvendig vedligeholdende træning. Der kom i årene derefter til at ske rigtig meget takket være deres initiativ, og et fantastisk godt samarbejde mellem Foreningen Købmandsgården, LOF Syd og Sønderborg Kommune.Gæsterne kan se, hvordan man arbejder med madlavning med en hånd, hvordan man lærer IT igen, vævning, forskelligt håndarbejde, trædrejning og motion. Der vil være mulighed for at købe nogle ting, som brugere og undervisere har lavet, og et lille loppemarked, - alt hvad der sælges er til fordel for Foreningen Købmandsgården.