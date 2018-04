Købmandsgården har masser af hjernegymnastik på lager

Købmandsgårdens historie

I 1995 oplevede tre medarbejdere i ergoterapien på Sønderborg Sygehus, at senhjerneskadede ofte fortalte, at de fik det dårligere, når de havde været hjemme et stykke tid efter udskrivning fra sygehuset.Anne Grethe Aamand Andersen, som bor i den gamle købmandsgård i Vollerup, indrettede en vævestue i sit hjem, kollegerne Else Lei og Hanne Bossen hjalp hende.



Købmandsgården var stedet for vedligeholdende træning for mennesker med erhvervet hjerneskade. Senere blev træningen formaliseret gennem et samarbejde med oplysningsforbundet LOF.



I 2006 flyttede købmandsgården til Sundgade 27 i midlertidige lokaler. Men den 1. oktober 2012 fik Købmandsgården overdraget lokaler på Bülow Skolen, Palmose 14, af Sønderborg Kommune.



Igennem årene er flere aktiviteter kommet til. Der er således blevet investeret i mere udstyr for at kunne motivere og træne de skadesramte.



I 2011 ajourførte man vedtægterne, og i dag hedder stedet "Foreningen Købmandsgården".



I dag er der omkring 40 brugere på stedet, der tilbyder aktiviteter inden for forskellige typer håndarbejde, trædrejning, billedmaling, motion, it, blomsterbinding og udendørs aktiviteter med blandt andet bålmad.