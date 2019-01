Købmandsbarometret fik et lille hak opad

Flere gange i ugen kører Anders Vestergaard forbi for at justere barometret. Søndag nåede det op på knap 400.000 kr. Foto: Claus Thorsted

Seks nye husstande valgte søndag eftermiddag at møde op for at tegne anparter, der skal bevare købmandsbutikken i Tandslet.

Tandslet: En gang var der købmandsbutik i Mommark. Der var også en i Ertebjerg, i Sarup og Lysabild. Anker Frederiksen har set dem lukke en efter en gennem de 40 år, han har boet i Mommark. Også Høker Hansen i Tandsbjerg har for længst drejet nøglen om. Tilbage er kun Min Købmand, hvis ejer Bitten Møller har haft sin forretning til salg gennem 11 år. Men hun vil snart på efterløn, og hvis hun ikke finder en arvtager, er det slut med daglighandel i Tandslet. Derfor har Anker Frederiksen investeret 2.500 kr. for at forhindre, at Min Købmand også går over i historien. Han har købt en anpart. - Jeg bliver jo ældre og kan ikke regne med, at jeg bliver ved at kunne køre bil. Og hvis ikke jeg skal flytte, skal jeg bo i nærheden af en købmand, der gider køre ud med varerne, forklarer han. Anker Frederiksen vurderer, at han i dag lægger en fjerdedel af sine indkøb i Tandslet. Han handler et par gange i ugen hos Min Købmand, men standser også ved SuperBrugsen og Rema 1000 i Hørup. - Hvis det lykkes os at bevare købmanden, vil jeg handle mere i Tandslet, siger han.

Jeg er født og opvokset her, og før var der to købmandsbutikker. Ja, en gang var der tre. Vi vil handle her mere, hvis det lykkes at bevare den sidste. Torben Schmidt

Foto: Claus Thorsted Anker Frederiksen er begyndt at tænke på, hvordan han skal få varer, hvis han ikke længere selv kan køre. Derfor støtter han kampen for at bevare Min Købmand. Foto: Claus Thorsted

Skal udvides Søndag fra kl. 13 til 15 var der åben i Tandslets lille medborgerhus, Bittens Bank, hvor styregruppen bag en redningsaktion for købmandsforeningen tog imod nye anpartstegninger. Forinden havde de tilsagn fra 120 personer eller familier, der havde tegnet 152 anparter til i alt 380.000 kr. To timer havde yderligere seks husstande tegnet anpart, og beløbet var steget til 395.000 kr. Anders Vestergaard orienterede om projektet. Planen er at købe butikken, udbygge den og finde en ny, yngre købmand, der kan stå for driften. Flere lokale virksomheder har givet tilsyn om støtte, men det er vigtigt med stor folkelig opbakning. - Vi vil gerne stå med 800.000 kroner i hånden, når vi skal forhandle med banker og kreditforeninger. Lokal opbakning er også vigtig for omsætningen, fortalte han. - Vi går stadig efter at udvide butikken. Det skal være sådan, at man kan få alt i den. Står man og mangler en citron, skal man ikke være tvunget til at køre helt til Hørup, supplerede Erling Koch. Det er dog gået lidt træg med at få solgt anparter. Blandt de 20 fremmødte søndag var en del, som allerede havde givet tilsagn. Mødet solgte således kun seks nye anparter: - Nogle har henvendt for at sige, at de ikke har så mange penge. Men det er også muligt kun at give 1000 kroner som en gave, eller at gå sammen med andre for at tegne en anpart, forklarede Anders Vestergaard.

Foto: Claus Thorsted Anders Vestergaard orienterer om situationen. Han har ikke opgivet håbet, men gør opmærksom på, at der stadig er lang vej. Foto: Claus Thorsted

Vil handle mere Torben og Mette Schmidt kom forbi for at give tilsagn om støtte: - Mister vi købmanden, dør landsbyen, forklarede Torben Schmidt, som i samme åndedræt også indrømmede, at han har brugt butikken for lidt. Parret har hovedsagelig brugt den til at sende og modtage pakker. Men det skal der nu rettes op på: - Jeg er født og opvokset her, og før var der to købmandsbutikker. Ja, en gang var der tre. Vi vil handle her mere, hvis det lykkes at bevare den sidste, forsikrede Torben Schmidt. I midten af december var der borgermøde om købmanden, og omkring 150 personer deltog. Styregruppen forventer at indkalde til nyt borgermøde midt i februar. Der bor 600 mennesker i Tandslet by. Mister de købmandsbutikken, skal de køre 10 km til LokalBrugsen i Fynshav, fem km til flere dagligvarebutikker i Hørup og lige så langt til LokalBrugsen i Skovby.

Foto: Claus Thorsted Torben og Mette Schmidt kom forbi for at fortælle, at de vil støtte op om projektet. De bor 100 meter fra købmanden. Foto: Claus Thorsted