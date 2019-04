Køb af Skansegården som liebhaverhus er endt med ansøgning om nedrivning

Køb af århundredgammel gård i skanserne med istandsættelse for øje er endt med en ansøgning om at rive bygningen fra 1872 ned, og det giver panderynker blandt politikere.

- Det glædede mig at se en mand med penge på lommen havde købt Skansegården med budskabet om, han var glad for at kunne bevare den. Det var dejligt, et hus med en væsentlig historisk fortælling i skanselandskabet blev forskønnet, og der blev ryddet op på den lidt tilgroede grund, så den kunne få fornyet værdi også for de mange besøgende, der kommer i skanseområdet. Derfor er jeg ked af at høre, Skansegården blot to måneder senere står på listen over høringer i forbindelse med nedrivning. Det er det stik modsatte af, hvad jeg havde forventet. Det er ret modsigende at søge om nedrivning af et hus, man mener at have forelsket sig i. Det kunne se ud som om, hensigten hele tiden har været at købe en velbeliggende byggegrund, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget, Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

To måneder senere indløber der en ansøgning om at rive Skansegården ned. Charles Ginnerskov forklarer, Skansegården er i dårligere stand end ventet. Skimmel og svamp gør bygningen sundhedsfarlig, og det kan ikke lade sig gøre at energirenovere den i henhold til Project Zeros forskrifter. Den forklaring giver panderynker i politiske kredse.

Han gav i et felt på mere end to håndfulde interesserede købere et bud på fem millioner kroner, som var det dobbelte af den anslåede købspris på den velbeliggende historiske ejendom, der blev genopbygget efter krigen i 1864.

Et tocifret antal interesserede købere lagde billet ind på Skansegården, da Naturstyrelsen udbød den til salg sidste sommer. Det er 300 kvadratmeter bygning på 7000 kvadratmeter grund 500 meter fra Dybbøl Mølle og med en fantastisk udsigt over Sønderborg Bugt. Charles Ginnerskov købte for fem millioner kroner, som var det dobbelt af den anslåede købsværdi. "Jeg håber en gang i fremtiden at renovere ejendommen" sagde køber til JydskeVestkysten i februar. Kommunen havde i udbudsfasen flere forespørgsler på, hvilke klausuler der var på Skansegården. Der var ingen klausul om forbud mod nedrivning. Interessenter måtte opgive på grund af prisen og de udgifter, der ville følge med købet.

Dårlig stand var kendt

- Skansegården blev udbudt til salg med henblik på ikke bare at rive den ned. Det stod på forhånd klart, der var et stærkt renoveringsbehov ved køb af ejendommen. Det lyder meget mærkeligt, der skulle kunne gives tilladelse til at rive ejendommen ned, når man ser, hvordan man iøvrigt behandler kommunens borgere, der menes at have bevaringsværdige ejendomme. Jeg går selvfølgelig ud fra, Skansegården er bevaringsværdig, og at den renoveres, så der ikke bare bliver givet tilladelse til at brække den ned. Jeg har en klar forventning om, at denne sag som alle andre lignende sager bliver forelagt til politisk behandling, siger Venstres politiske ordfører Peter Hansen.

Forvaltningen meddeler, bygninger i kategori 1-3 på den såkaldte SAVE skala skal forelægges til politisk behandling. Skansegården er en 3'er. Udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, ønsker for nærværende ikke at kommentere sagen, da hun har været ude at rejse.

- Vi forventer, nedrivning af Skansegården bliver forelagt teknik- og miljøudvalget til beslutning i maj. Det er en kompleks sag, som involverer flere myndigheder. Vi tager stilling til ansøgning om nedrivning og kommer med en tydelig vurdering til udvalget. Vi har planer om at tage ud at kigge på ejendommen. Vi har ikke stået for salget. Der er skarpe restriktioner på byggeri i områder af kulturhistorisk værdi. Fredningsnævnet afgør, hvad der må bygges, siger planchef Sille Marcussen Dall.