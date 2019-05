Sønderborg: Støvlen, der blev bygget til Spejdernes Lejr 2017, er en kæmpestor vandrestøvle bygget i træ og med stråtag og fungerer som udkigstårn og samlingssted i det rekreative område. Den er allerede ved at blive renoveret, og i den forbindelse skal der lægges kobber på vristen af Støvlen. Natten til onsdag har tyve forsøgt at fjerne de store kobberbånd, der lå klar til at blive lagt på Støvlen. Men tyvene måtte opgive at tage kobberet med sig. Det har en værdi på cirka 100.000 kroner. Oplysninger i sagen til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.