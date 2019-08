Knud Erik Heissel klager over skraldeudbud

Det har været lidt af en skandale med Sønderborg Forsynings udbud af dagrenovation i Sønderborg Kommune. Flere gange har udbuddet måttet gå om, før den spanske skraldegigant Urbaser A/S vandt udbuddet. Men nu fortsætter sagen, for Gråsten-firmaet Knud Heissel A/S har gjort indsigelse over afgørelsen.

Urbaser A/S har vundet efter et kaotisk forløb, hvor det kommunaltejede selskab Sønderborg Forsyning A/S først selv afgav et bud - og vandt. Det viste sig siden, at der var lavet en gevaldig regnefejl, så udbuddet måtte gå om. Siden har der været fejl i andre dele af udbudsprocessen om krav til elbiler - fejl forårsaget af rådgiverne COWI. Fejl der i sidste ende også førte til fyring af direktøren i Sønderborg Forsyning, Lars Riemann. Nu har Urbaser A/S, der har købt RenoNorden - som vandt det seneste udbud - altså genvundet skraldeopgaven.

- Det er korrekt, at Heissel har klaget. Men det overrasker mig sådan set ikke efter det her forløb, at der ville komme en klage. Men nu skal COWI så svare på den klage, og så må vi se, om Heissel er tilfreds med det svar - eller om de vil gå videre i klagesystemet, siger bestyrelsesformand Tom Hartvig Nielsen, Sønderborg Forsyning A/S. Han oplyser, at der ikke er kommet andre klager eller indsigelser i standstill-perioden.

Knud Erik Heissel A/S var billigst, men er blevet vurderet og placeret som det dårligste samlede tilbud, når man også tager højde for kvalitet af kundeservice, miljø og arbejdsmiljø. Men det er Knud Erik Heissel A/S ikke enig i.

Sønderborg: Det Gråsten-baserede firma Knud Erik Heissel A/S vil ikke uden videre acceptere, at den internationale skraldemastodont Urbaser A/S skal samle skrald ind i Sønderborg Kommune fra 2020 og mindst fem år frem. Nu er den ti dage standstill-periode slut. Det er en periode, hvor alle firmaer, der har givet et bud, kan fremføre deres indsigelser, før der indgås en kontrakt med vinderfirmaet Urbaser. I alt fire firmaer gav et bud, der lå på mellem 34,7 til 35,9 millioner kroner årligt.

Sønderborg Forsyning har flere gange skullet vurdere tilbud på affaldsindsamling, da udbuddet måtte gå om to gange. Først afgav Sønderborg Forsyning kontrolbud og vandt sit eget udbud i januar. Vognmandsfirmaet Knud Erik Heissel A/S var med til at påpege, der var grelle fejl i udbudsmaterialet, hvor der ikke var taget højde for sygdom og behovet for ekstra biler.Ved brancheorganisationen Transportens Arbejdsgiveres mellemkomst måtte Sønderborg Forsyning under en aktindsigt indrømme, at det havde regnet mindst fire og helt op til syv-otte millioner kroner forkert. Dermed trak Sønderborg Forsyning sig fra udbudsrunden, der i næste omgang blev vundet af RenoNorden, der i januar 2019 blev overtaget af spanske Urbaser A/S. RenoNorden bød ikke i første udbudsrunde i Sønderborg. RenoNorden havde et blakket ry blandt andet for at have været i så svære økonomiske vanskeligheder, at det måtte opgive vundne kontrakter på affaldsindsamling i Vejle, Randers og Aarhus de to foregående år. Urbaser A/S anses af Sønderborg Forsyning for at tilføre den fornødne økonomiske stabilitet og international erfaring. Anden udbudsrunde måtte gå om, fordi der var plads til fortolkning af, hvor vidt skraldebilerne skulle have elhejs eller ej - det på trods af, COWI var indforskrevet som rådgiver på affaldsudbuddet.

Ingen kommentarer

Hos Knud Erik Heissel A/S meddeler kørselsleder Hans Heissel først direkte i telefon til JydskeVestkysten tirsdag 30. juli efter standstill-perioden - og dagen efter onsdag 31. juli igennem sin disponent Keld Jørgensen, at han ikke ønsker at kommentere sagen, før der er underskrevet en kontrakt. Det skulle efter planen være sket tirsdag 30. juli - men Knud Erik Heissel A/S har jo netop gjort indsigelse - og derfor viser det sig, at der ikke er underskrevet en kontrakt med Urbaser A/S.

JydskeVestkysten har gentagne gange bedt disponent Keld Jørgensen om at kontakte Hans Heissel for en kommentar. Jørgensen meddeler, at Hans Heissel er på ferie og derfor ikke disponibel for pressen. Han har dog - ifølge Keld Jørgensen - svaret per sms, at der ikke er noget nyt i sagen, og at han ikke kommenterer, før der er underskrevet en kontrakt. JydskeVestkysten har bedt Keld Jørgensen om at kontakte Hans Heissel igen for at få svar på, hvad det mere konkret er, der er gjort indsigelse mod. JydskeVestkysten har også per mail bedt Hans Heissel om en kommentar. Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Hans Heissel, der - ifølge Keld Jørgensen - er den eneste i firmaet, der må udtale sig i sagen.

Hos det sønderjyske firma Meldgaard meddeler Henrik Meldgaard, at han ikke ønsker at kommentere sagen.