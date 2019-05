SØNDERBORG: En usædvanlig episode udspillede sig fredag aften klokken 19.17 ved Open By Night i Sønderborg. Under en form for udendørs gymnastikopvisning blev en 15-årig mandlig gymnast nemlig påkørt af en knallertkører på Jernbanegade.

Knallertkøreren var en 14-årig dreng, der ikke havde knallertkort, da han endnu ikke er gammel nok til at kunne opnå det, og det blev han derfor sigtet for. Ifølge vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi kom gymnasten kun lettere til skade.