Byrådet har sagt ja til at give tilskud til Nordals Flyveklub og Sønderborg Motor Club, så de kan købe de arealer, der skal til for at realisere store fremtidsprojekter.

Pøl: Nordals Flyveklub og Sønderborg Motor Club er kommet et skridt nærmere virkeliggørelsen af ambitiøse projekter. Byrådet har nemlig sagt ja til at give tilskud til klubberne, så de kan købe deres respektive arealer, der skal til for at realisere planerne. - Med vores tilsagn kan klubberne nu planlægge mere langsigtet og bl.a. gå i gang med den fundraising, som er nødvendig for, at de kan arbejde videre og komme i mål med deres udviklingsplaner, siger Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), formand for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Nordals Flyveklub har siden 1964 drevet flyveplads på kommunalt ejet nord for Pøl. Klubben er blevet en populær destination for både ind- og udenlandske flyvere. Blandt andet derfor vil den gerne opdatere og udbygge hangarer samt etablere flyverskole og nyt tankanlæg. - Med en lejekontrakt der udløber om to år, vidste vi ikke, om vi var købt eller solgt. Derfor spurgte vi kommunen, om vi ikke kunne købe jorden, forklarer formand Niels Kristian Kjær. Byrådet har nu givet et tilskud på 1,15 millioner kroner til købet af flyvepladsens 8,6 hektar jord, der er ejet af Sønderborg Kommune. Flyveklubben investerer selv 100.000 kroner i købet. Næste skridt for flyveklubben bliver, at skulle ud og skaffe de 1-2 millioner kroner, som udbygningen og istandsættelsen forventes at løbe op i. Det skal primært ske gennem fonde. Nordals Flyveklub har cirka 60 medlemmer. Halvdelen er aktive privatpiloter, mens resten er tidligere piloter eller personer med interesse i privatflyvning.

De to klubber Sønderborg Motor Club blev stiftet 13. maj 1930 i Vester Sottrup. Klubben har igennem alle årene været en lille men aktiv klub med en hel del gode kørere blandt årets VM-sølvvinder i motocross Thomas Kjær Olsen.Motocross begyndte den med på militærterrænet ved Søgård og senere ved Rendbjerg, hvor der blev kørt en VM-afdeling. På grund af sommerhusbyggeri blev den tvunget til at flytte til Nybøl, hvor der i 1964 var åbningsløb.



Nordals Flyveklub er en mere end 50 år gammel flyveklub, der har en flyveplads og klubhus beliggende ved landsbyen Pøl på Nordals. Der findes både nyere fly og veteranfly på pladsen.



Klubben har aktive piloter, modelflyvere og almindelige flyve interesserende personer som medlemmer. I sommerhalvåret er der klubaftener med grill på torsdage for klubbens medlemmer og flyvende gæster.

Foto: Claus Thorsted Veteranfly fra hele grænselandet benytter sig flittigt af Pøl flyveplads, der nu køber jorden og bliver opdateret. Arkivfoto: Claus Thorsted

Ny bane på vej Sønderborg Motor Club (SMC) har de seneste fem år arbejdet på, at flytte banerne lidt længere væk fra naboerne i Nybøl og samtidig modernisere anlægget med en ryttergård. Det skal dels minimere støjgenerne og dels sikre, at klubben også fremover kan afvikle stævner i international skala. Til det formål har byrådet sagt ja til at yde et tilskud på 825.000 kroner til køb af tre hektar jord, som Sønderborg Kommune år tilbage købte øst for Nybølbanen. Første fase bliver at etablere ny ryttergård, som SMC vurderer vil koste 700.000 kroner. - Der er mange aspekter i det her, og det vil koste vanvittig mange penge. Vi har kæmpe ambitioner. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre med den kommunale opbakning og et gedigent arbejde med fundraising, siger formand Ole Poetzsch, der ikke tør sætte årstal på, hvornår hele projektet er færdigrealiseret. I forbindelse med flytning af banen og de øvrige anlæg skal der nu udarbejdes et forprojekt, som skal afdække de økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Forprojektet anslås at ville vare cirka 50 uger og koste cirka 390.000 kroner. Kommunen påtager sig opgaven med at udarbejde lokalplan herunder at holde borgermøder. Bevillingen til jordkøbet er betinget af, at SMC selv kan skaffe midlerne til sin del af forprojektet, hvilket den vil gøre gennem egne midler og fundraising. Sønderborg Motor Club blev stiftet i 1930 i Vester Sottrup. Den har haft flere baner forskellige steder. En overgang kørte den speedway på Sønderborg Stadion og senere Aabenraa stadion. I 1964 rykkede den til Nybøl.