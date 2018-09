Klovnerier skabte nærvær og glæde

Gråsten: Den røde næse gav masser af smil på læben, da Bofællesskabet Fjordbo, der er et af de danske diakonhjem, onsdag aften fik besøg af en pædagogisk klovn, der skulle sætte gang i tanker og humør hos beboerne. Klovnen hed Anna Karbing, og er en del af Pædagogisk Klovn Danmark. Hun er en ganske særlig klovn til ganske særlige mennesker. Når den røde næse er på plads, forvandles hun til Klovnen Ibi, der er yderst sensitiv og kan mærke stemninger - og lytter, ser og handler derpå. I hendes kuffert har hun redskaber, som kan være med til at intensivere og aktivere beboerne. -Jeg møder beboerne der hvor de er, og giver dem et livsglimt og glæde som en lille dejlig overraskelse i dagligdagen, siger Anna Karbing. Bofællesskabet har 16 beboere i alderen 18-43 år, hvor af de første flyttede ind i foråret, mens Bofællesskabet blev officielt i starten af september. Klovnebesøget blev en stor succes, og vil formentligt blive gentaget.