Sønderborg: Lørdagen stod i klimaets tegn, da der blev marcheret for sagen og menneskeheden i flere byer landet over. I Sønderborg begyndte arrangementet på Rådhustorvet, hvor Folkets Klimamarch blev markeret med taler og sange, inden deltagerne gik gennem byen med bannere og kampråb.

Klimamarchen sluttede igen på Rådhustorvet, hvor Benny Engelbrecht havde taget guitaren med og gav et par numre.

Arrangementet blev bl.a. holdt for at tiltrække opbakning fra politikere, der tør tage de modige beslutninger, der skal til for at afværge klimakrisen. For hver dag uden handling bliver problemet sværere at løse, var et af de mange budskaber.