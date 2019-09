Sønderborg Handel tog onsdag morgen for alvor fat på sin andel i kampagnen "Danmark planter træer", der kulminerer med en stor landsindsamling på TV 2 14. september. Der laves optagelser fra byen.

Sønderborg: De synede ikke af voldsomt meget de 1500 træer, som de stod der kun en halv meter høj og tæt pakket på Rønhaveplads. Men planten, der er et majtræ, kan blive 10-12 meter højt og blomstrer i maj med hvide blomster, så der også er noget for bierne.

Blandt de første til at hente hver 50 planter var Kim Pedersen fra Kontor Syd, Michael Kisling fra caféen Kislings i gågaden og direktør Helle Miang fra Hotel Sønderborg Strand.

- Vi har lidt svært ved at give det til kunder. Udenlandske gæster må jo ikke have jord med over grænsen, så i stedet kan de ansatte søge om træerne, som så kan blive plantet hos dem selv eller andre i byen, fortæller Helle Miang.