Klima-snak og karakterræs: Alssundgymnasiet holder partidebat

Ellen Trane Nørby takkede Rasmus Madsen for sin indsats med klimastrejkerne i Sønderborg by, og pointerede, at regeringen også gør noget for miljøet. Foto: David Skaaning

Ti partier var samlet til debat i Alssundgymnasiet Sønderborgs kantine. Her blev de udfordret af klimakæmper Rasmus Madsen og diskuterede karaktersystemets berettigelse.

Sønderborg: Eleverne på Alssundgymnasiet Sønderborg tog godt imod folketingskandidater fra ti partier, da der blev afholdt debat i kantinen. Dagens største bifald gik dog til en af gymnasiets egne politisk aktive elever. Rasmus Madsen, der er hovedarrangør for klimastrejkerne i Sønderborg by, savnede et politisk ansvar på klimaområdet. - Det er gået tjept med klimastrejkerne, fordi det er gået for langsomt hos jer. Enhedslisten og Alternativet har en klimaplan, som lever op til de krav, I alle snakker om. Alligevel siger I andre: Nej, vi skal gøre dét og dét. Hvorfor samler I ikke det hele på et stykke papir i stedet for at spille kortspil om de unges fremtid, spurgte Rasmus Madsen, og det blev efterfulgte af jubeludbrud og klapsalver fra skolekammeraterne. - Dit initiativ og mange andres er ekstremt vigtige. Det sætter et pres på os, og vi skal nå til enighed på det her område. Jeg vil tage din opfordring med mig til Christiansborg efter den 5. juni, så vi kan nå nogle konkrete resultater, svarede Benny Engelbrecht (S) som den første. Han var den eneste politiker til mødet, der havde været til en af Rasmus Madsens klimastrejker. - Jeg er nødt til at udfordre dig på præmissen om, at der ikke er gjort noget. Siden 80'erne er der blevet postet 100 milliarder i vindmølleindustrien. Det har været nødvendigt, men nu er vindmøllerne selvhjulpen, sagde Henrik Dahl (LA). - Det er vigtigt, at vi hele tiden holder hinanden op på, at vi skal gøre mere. For jo, vi gør noget. Vi har udlagt 10.000 hektar urørt skov i Danmark. Og her fra sommer kommer 52 millioner flere plastikflasker ind i det danske pantsystem, fortalte Ellen Trane Nørby (V).

- Jeg synes karaktersystemet er kraftigt undervurderet. Jeg har sjældent fået en karakter, jeg ikke var enig i. Jeg synes vi skal vurdere folk på deres flid og karakterer, og ikke om de har været i Thailand for at klappe en elefant Frederik Bloch Münster, folketingskandidat for Konservative

Mødets deltagere Rasmus Vestergaard Madsen, EnhedslistenKarin Rohr Genz, Alternativet



Gunnar Poulsen, Socialistisk Folkeparti



Lotte Rod, Radikale Venstre



Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet



Ellen Trane Nørby, Venstre



Frederik Bloch Münster, Det Konservative Folkeparti



Henrik Dahl, Liberal Alliance



Jan Voss Hansen, Dansk Folkeparti



Per B. Frostholm, Nye Borgerlige

Karin Rohr Genz fra Alternativet mener ikke, at karakterer skal være altafgørende for, om en studerende kan komme ind på sin ønskede uddannelse. Foto: David Skaaning

Karakter eller personlighed Selvom klimapolitik fyldte meget i debatten, så var der også tid til uddannelsespolitik. Stress og depression over karakterer og adgangskrav er blevet til hverdag for mange unge mennesker i landet. - Vi mener i Alternativet, at karaktergennemsnittet kun skal tælle en tredjedel af adgangskravet for uddannelser, sagde Karin Rohr Genz (Å). - Hvilke andre punkter er der? For det kan vel ikke være rigtigt, at vi skal dømmes på vores personlighed, lød et spørgsmål fra salen. - Det skal uddannelsesinstitutionerne bedømme. Det kan være erhvervserfaring, samtaler eller tests. Der kan være mange grunde til, at karakterer ikke er det afgørende for at komme ind på et studie, svarede Karin Rohr Genz (Å). - Vi skal gøre op med, at der er så mange karakterer i gymnasiet. Vi kan se i forskningen, at når I rækker hånden op i timerne, så er det ikke fordi, I er nysgerrige - I siger bare det, som I tror, at læreren vil høre. Er det rigtigt, spurgte Lotte Rod (R) forsamlingen, som tilkendegav med nik og grin til sidemakkeren, at der er noget om snakken. - Jeg synes karaktersystemet er kraftigt undervurderet. Jeg har sjældent fået en karakter, jeg ikke var enig i. Jeg synes, vi skal vurdere folk på deres flid og karakterer, og ikke om de har været i Thailand for at klappe en elefant, mente Frederik Bloch Münster (K).

Alssundgymnasiets kantine var propfyldt fra gulv til loft med spørgelystne elever. Foto: David Skaaning

Henrik Dahl fra Liberal Alliance mente ikke, at man kunne sige, at Danmark ikke har gjort noget for denne grønne omstilling. Foto: David Skaaning