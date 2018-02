Kleinschmidt får toppost i Flensborg Kommune

Han arbejder i dag som politisk rådgiver for statskancelliet i Slesvig-Holsten. Han er foruden at være viceborgmester også formand for kulturudvalget i Sønderborg Kommune.

JydskeVestkysten erfarer, at partierne i Flensborg er enige om at indstille den 40-årige Stephan Kleinschmidt som forvaltningschef med direkte reference til overborgmester Simone Lange (SPD. Forvaltningschef svarer til en topembedsmand - i en rådmandslignende funktion.

Droppede Christiansborg

Kort før jul besluttede Stephan Kleinschmidt, at han ikke længere ønsker at være folketingskandidat for Det Radikale Venstre i den sydjyske storkreds.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Stephan Kleinschmidt faktisk cirka 500 flere personlige stemmer end Lotte Rod fra Aabenraa, men de valgtekniske regler og partistemmer talte til fordel for Lotte Rod.

I efteråret 2017 skulle hun på barselsorlov fra Folketinget, og her stod Kleinschmidt som førstesuppleant til en plads på Christiansborg for De Radikale. Men han traf dog relativt hurtigt den beslutning af takke nej til vikariatet. Han ville satse fuldt på at få borgmesterposten i Sønderborg.

Trods et fornemt valg med mere end 5000 personlige stemmer og en fremgang for Slesvigsk Parti fra tre til fem mandater - med støtte fra Danfoss' bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen - lykkedes det ikke for Kleinschmidt at indtage borgmesterkontoret i Sønderborg. Han blev viceborgmester, og nu bliver han også i sit civile job placeret tæt på magten og borgmester Simone Lange (SPD).

Jørgen Mads Clausen gik - højst usædvanligt - i pressen og gav sin uforbeholdne støtte og anbefalede vælgerne i Sønderborg at stemme på Kleinschmidt som borgmester.

Han kaldte Stephan Kleinschmidt for "Brobyggeren" mellem rød og blå blok i Sønderborg Byråd og mellem Danmark og Tyskland.

Mandag aften informerer gruppeformændene i de forskellige partier i Flensborg byråd deres partifæller om indstillingen.