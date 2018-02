Kleinschmidt: Sønderborg og Flensborg kan spejle sig i hinanden

Viceborgmester Stephan Kleinschmidt fra Sønderborg får et stort og meget resortområde som rådmand i Flensborg Kommune. Han tror på, at det kan være godt for det grænseoverskridende samarbejde, at han har store poster på begge sider af grænsen.

Sønderborg-Flensborg: Det bliver efter alt at dømme et enigt Flensborg Byråd, der midt i marts beslutter at ansætte viceborgmester Stephan Kleinschmidt fra Sønderborg som ny topembedsmand i Flensborg Kommune. Han kommer til at sidde i en rådmandslignende topembedsmandsstilling på niveau med tre andre lige under overborgmester Simone Lange (SPD). Stephan Kleinschmidt repræsenterer i Sønderborg Byråd Slesvigsk Parti - det tyske mindretals parti i Danmark. I Flensborg repræsenterer han alene sig selv.

- Det er mit arbejde - ligesom jeg nu har arbejde som politisk rådgiver i statskancelliet i Kiel. Det får ikke betydning for mit politiske virke i Sønderborg, siger han.

Tirsdag sent på eftermiddagen kom han gående til pressemøde i Flensborg Stuen på Rådhuset i den nordligste tyske by. Sammen med Simone Lange, der har et enigt Flensborg Byråd med sig. Formelt tages beslutningen først 15. marts, men alle fraktioner i Flensborg Byråd står bag indstillingen.

- Jeg har varetaget de opgaver, Stephan Kleinschmidt nu skal overtage, og det betyder, at jeg nu får bedre tid til det helt overordnede arbejde som overborgmester, siger Simone Lange, der udtrykte glæde og forventning til samarbejdet med den nye rådmand. Det samme gjorde gruppeformand i CDU, Arne Rüstemeier. Der har været flere end 50 ansøgere, og i den sidste afgørende fase var der seks kandidater.

- Men det var et klart valg. Til sidst var det meget tydeligt, at vi kunne samles om Stephan Kleinschmidt, siger Arne Rüstemeier. Alle nævner, at Stephan Kleinschmidt har en stor politisk erfaring i grænselandet, som de håber, at kunne komme Flensborg til gavn og glæde i fremtiden.

- Vi var virkelig overraskede over, hvor enige vi var om kandidaten, siger Erika Vollmer fra borgerlisten WIF.

- Stephan Kleinschmidt gjorde et overbevisende indtryk, siger gruppeformand Edgar Müller fra SSW - det danske mindretals parti.