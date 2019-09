Klar til klimakonference: Sønderborg opruster for at lære fra sig

Når der snart blændes op for den tredje internationale klimakonference på Alsion bliver det med udsigt til intelligente el-ladestationer fra Mads Clausen Instituttet. Sønderborg sætter i dag et solidt klimaaftryk, hvor eksperter står i kø for at være med. Ekstra konference er i støbeskeen.

Sønderborg: Der er måske nok bare luft i den store, oppustelige ProjectZero-klode, som traditionelt pryder 100 % Climate Neutrality Conference, der for tredje gang gennemføres i Sønderborg. Men der er nu alligevel solid gods i budskabet fra den lokalskabte klimakonference, som er vokset i styrke og om små to uger kommer til at tælle omkring 250 deltagere fra primært kommuner, virksomheder og forskere. Blandt sidstnævnte en af de førende i skikkelse af professor Sebastian H. Mernild fra Nansen Instituttet i Bergen. - 100 % Climate Neutrality Conference er en konstruktiv konference med fokus på teknologiske klimaløsninger, og hvad der virker i kommunerne. Sønderborg har med ProjectZero-visionen allerede skabt markante resultater, hvilket der vil blive givet eksempler på, ligesom SDU sammen med de øvrige deltagende universiteter fortæller om de nyeste teknologiske landvindinger. Konferencen vil give bud på, hvilke tiltag er effektive for at mindske udslippene og opfylde målet om at holde temperaturstigningerne under to grader, siger den danske professor op til konferencen på Alsion 30. september til 2. oktober.

ProjektZero og klimakonference



Her mødes stærke klima-kræfter fra begge sider af den dansk/tyske grænse og en af de førende klimaforskere i verden - professor Sebastian H. Mernild fra Nansen Instituttet i Bergen.



Konferencen henvender sig til kommuner, forskere og virksomheder med henblik på at finde konkrete løsninger for at modvirke klimaforandringerne.



Interesserede sønderborgere kan høre professor Sebastian H. Mernild i en paneldebat i Alsions koncertsal 2. oktober kl.13.30-15.15.



Konferencen gennemføres med støtte fra blandt andre Bitten & Mads Clausens Fond, Linak og Region Syddanmark.



Sønderborg lærer fra sig For direktøren af ProjectZero, Peter Rathje, er der da også en stærk udvikling at mærke i forhold til skabelsen af ProjectZero i 2007 og bare den første konferencen i 2015. - Klimadagsordenen har aldrig stået så stærk som nu. For ikke så mange år siden skulle man ikke bruge klimaordet, men forklare om klimavenlige løsninger ud fra mulige besparelser og indtjening. Det er ikke tilfældet i dag, siger Peter Rathje, der kan glæde sig over deltagelse af folk fra både Tyskland, USA, Kina, skandinaviske lande og lande i Østersø-regionen. - Der foregår en stor vidensdeling i et krydsfelt mellem mange aktører. Vi kan noget i Sønderborg, som folk vil vide mere om. Blandt andet fortællingen om 2025-planen mod CO-nullet, som byrådet vedtog i december sidste år. Det skal vi have bredt ud til andre byer. For det er i de enkelte byer, man kan gøre en forskel, tilføjer han.

Intelligent opladning Leder af Mads Clausen Instituttet på Alsion, professor dr. Horst-Günther Rubahn, er heller ikke i tvivl om effekten: - Det er en løsningsorienteret konference, hvor vi har stærke kræfter fra begge sider af grænsen. Faktisk er efterspørgslen for at deltage og bidrage så stor, at man overvejer en ekstra konference i Sønderborg i 2020 parallelt med den, som planlægges i Flensborg. De to byer har på skift været værtsby siden starten i 2015. Lige i kølvandet på konferencen holder det nyopførte Center for Industriel Elektronik et arrangement, hvor nye intelligente el-ladestationer til biler præsenteres. Det er også en konkret løsning og svar til klimakrisen. - Teknologien kan efterhånden meget, og vi har også godt fat i de unge. 35 fra flere lande arbejder om mandagen i en workshop og skal fremlægge konkrete bud på løsninger, tilføjer Peter Rathje.