Kisling ramte plet med kaffebar på gågaden

Efter årrække med job i København vendte Michael Kisling i 2015 tilbage til Sønderborg for at blive selvstændig igen.

- Banken var lidt nervøs, men jeg var sikker på, vi nok skulle trække folk til. Vi havde heller slået ikke kæmpe brød op. Vi var to mand og havde ikke brug for at omsætte for 30.000 kroner om dagen.

Med meget gode venners hjælp knoklede han i fire måneder med at få omdannet den bevaringsværdige bygning til en kaffebar med også sandwich, kage og sandwich fra lokale leverandører som Skærtoft Mølle og Rønhaveslagteren. Undervejs opstod også idéen om at inddrage en baggård som en del af miljøet.

Bliver ikke millionær

Kaffen køber han gennem sin gamle arbejdsplads i København - Kontra Coffee, hvor han også rister sine kaffebønner. I dag han 7-8 ansatte inklusiv sønnen, der er begyndt i opvasken.

Konceptet er udvidet med mere mad, øl, vin og levende musik om sommeren i baggården. Fredag aften har Kislings stor succes med at servere en omgang aftensmad, men ellers har kaffebaren kun åbent i dagstimerne til 18, lørdag til 17 og lukket om søndagen.

- Jeg synes, vi har ramt plet. Hvis jeg skulle være millionærer, så skulle jeg ikke lave sådan noget her. Det har også været godt for familien. Min søn er tæt på, når han kommer hjem fra skole.

Michael Kisling laver også gerne catering med sin kaffebar for eksempel til firmafester, ligesom han netop har været hyret af Danfoss til at indrette en kaffebar i hovedsædet.

- Der er stadig mange ting her i Kislings, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Sønderborg er fed by med masser af potentiale. Jeg har også en drøm at få mit eget udstyr til at riste kaffen - vel en investering på en million kroner.