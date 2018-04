Kirsten Tørsleff hædret med sin organisations ærespris

ODENSE: 80-årige Kirsten Tørsleff har oplevet lidt af hvert i sit liv, så når hun siger, det var en af de skønneste dage, da hun torsdag blev kaldt på scenen i Odens Kongrescenter for at modtage Danske Fysioterapeuters ærespris, er det virkelig stort.

- Det er rørende at stå der foran 1000 kolleger, der hylder dig med stående ovationer. Så bliver det ikke større, fortæller Kirsten Tørsleff, der var på scenen sammen med 92-årige Birte Carstensen, der også blev hædret for sin mangeårige ekspertise i ryg- og nakkeproblemer.

De to bedagede damer får ærespris nummer to og tre, for der er kun udnævnt et æresmedlem af Danske Fysioterapeuter før dem. Hædersbeviset gives for en ekstraordinær og langvarig indsats for fag og profession. Kirsten Tørsleff er gennem mange år kendt i hele Skandinavien for at udarbejde øvelser, der afhjælper senskader for brystopererede. Det er et område, hvor der er stor behov for øvelser og ny viden, da antallet af brystopererede stiger. Fysioterapeuten fra Sønderborg lægger selv navn til Tørsleff-metoden, som hun også selv underviser og forsker i.