Kirketyv på togt efter sølv

Als: I fjor var der indbrud i en lang række kirker og kirkekontorer i Sønderborg-området. Værst gik det ud over Tandslet Kirke, der fik stjålet stort set alt deres kirkesølv - enkelte dele stammede helt tilbage fra 1665. Men kirken har fået alt deres værdifulde kirkesølv leveret tilbage, og i december fik en 35-årig mand fra Sydals dom i sagen.

Nu har der igen været indbrud i alsiske kirker. Fra Asserballe Kirke er der stjålet kirkesølv, og fra Vor Frue Kirke i Notmark er der stjålet to store lysestager.

- Vi håbede jo på at slippe for indbrud, nu da de havde været så mange andre steder, siger Karen Margrethe Christiansen, der er formand for Asserballe Sogns Menighedsråd. Hun fortæller, at tyven - eller tyvene - først er brudt ind på kirkekontoret. Her har de stjålet nøglerne til kirken - samt computere, mobiltelefoner og lommelygter.

Derefter har de stjålet alterkalk, sølvbægre og en dåbskande fra et skab i selve kirken.

- Det er skidt. Det er simpelthen for dårligt, at folk ikke har respekt for vores kirker. Det er én ting at stjæle en mobiltelefon, men jeg synes, at de skal holde fingrene fra vores altertavle. Jeg håber, vi får fundet sølvet, inden det bliver smeltet om - måske i udlandet. Det er sådan noget, jeg frygter mest. Moralen er dalende, siger Karen Margrethe Christiansen.