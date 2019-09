De seneste år har kirkerne i Syd- og Sønderjyllands politikreds været plaget af en stribe indbrudstyverier. I Sønderborg tager kirker og menighedsråd kampen op med tyvene. De sikrer kirkerne bedre, og politiet tager på turné for at oplyse om, hvordan kirkerne sikre sig mod indbrud.

Sønderborg: Det er ikke tilstrækkeligt at folde hænderne og bede til Vorherre, at indbrudstyvene holder sig fra kirkesølvet og gravernes dyre maskineri. I Sønderborg Provsti har samtlige menighedsråd derfor været samlet for at høre om, hvordan kirkerne kan sikre de kostbare genstande. I 2018 var der i Syd- & Sønderjyllands Politikreds 41 anmeldelser om indbrud i kirker mod 23 i 2017. I år er der indtil videre anmeldt indbrud i ti kirker. I Sønderborg-området har der også de seneste år været en lang indbrud i kirker og kirkekontorer.

- Vi kan kun opfordre andre menighedsråd til at tage imod vores tilbud om at holde oplæg om sikring mod tyveri og indbrud, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I Sønderborg-området er det gået slemt ud over Tandslet Kirke, der fik stjålet stort set alt deres kirkesølv - enkelte dele stammede helt tilbage fra 1665. Men kirken har fået alt deres værdifulde kirkesølv leveret tilbage, og i december 2018 fik en 35-årig mand fra Sydals dom i sagen. Han blev idømt et års fængsel. Kirkerne i Vester Sottrup, Hørup, Lysabild, Asserballe og Notmark har også oplevet, at tyve ikke lader Guds hus være, hvis der er mere end åndelige værdier at hente.

Foruden kirkesølv som alterkalk, sølvbægre og dåbskander er der også stjålet maskine fra gravernes vognparker, computere, mobiltelefoner og lommelygter.

- Vi håber selvfølgelig, vi har knækket kurven, men når vi efter indbrud er ude og se på forholdene omkring sikring, kan vi se, at der mange steder er plads til forbedring, siger Christian Østergård.