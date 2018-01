Kirker ændrer gravfreden for dødfødte og spæde

Havnbjerg Kirke har fået lov at sløjfe de allermindste kistegravsteder efter 10 år. Også Sct. Marie Kirke ønsker at ændre på fredningstiden for børnegrave.

Hidtil har pårørende til et dødt spædbarn skulle betale for et gravsted i 30 år. Nu kan de vælge at sløjfe det allerede efter 10 år.

Sønderborg/Havnbjerg: Spædbørns knogler er porøse og forgår langt hurtigere end knogler fra et gammelt menneske. Det er baggrunden for, at menighedsrådet i Havnbjerg har søgt og fået lov til at ændre på fredningstiden for de helt små børns gravsteder.

Et børnegravsted koster 7.617 kr. Gravkastningen koster 1.058 kr. For medlemmer af Folkekirken er begge dele dog gratis. Uanset medlemsskab skal der hertil lægges udgifter til obligatorisk hækklipning på 1.748 kr. om året, evt. renholdes på 572 kr. om året, grandækning for 318 kr. eller heldækning for 477 kr. om året. Når et barnegravstedet skal fornyes, koster det 95 kr. pr. år. Priserne er ens over alt i Sønderborg Provsti. Kun perioden for gravstedets fredning varierer.

- Så kan det jo være vanskeligt selv at passe gravstedet. Nogle familier vil bevare det, men for dem, der ikke ønsker det, har vi nu givet mulighed for kun at beholde det i 10 år, forklarer Christian Skov Matthiesen.

I hele Sønderborg Kommune dør hvert år mellem to og fem børn inden deres et års fødselsdag. Begravelser af dødfødte og spædbørn ved Havnbjerg Kirke er derfor en sjælden begivenhed. Men det sker, lige som det hænder, at forældrene senere i livet flytter fra sognet:

Sct. Marie Kirke i Sønderborg kræver, at gravsteder med børnekister bevares i mindst 15 år. Kirken har dog flere gange overvejet at søge om nedsat fredningstid for de allermindste kister.

- I de første år efter begravelsen kommer pårørende jævnligt forbi. Men så ebber det ofte ud. Derfor har vi overvejet at søge om nedsat fredningstid, fortæller kirkegårdsleder Palle Prip Hansen.

Det synes Birgitte Horsten, sekretariatschef i Landsforeningen Spædbarnsdød, er en rigtig dårlig idé:

- Vi kan ikke forstå, hvorfor man skelner mellem voksen- og børnegravsteder. Vi synes, det er uværdigt over for børnene. Fredningstiden bør være den samme, siger hun.

Ifølge Birgitte Horsten står mange forældre i et stort dilemma, når en fredning udløber 10 år efter, barnet døde.

- De oplever at føle skyld over at skulle vælge mellem pengene eller gravstedet. For nogle er det jo mange penge. Omvendt er gravstedet ofte meget vigtig for forældrene, og et sted, hvor de kan vise barnet kærlighed og respekt, forklarer hun.

Ved Christianskirken i Sønderborg er fredningstiden for børnegravsteder 10 år. Kirken har indrettet et særligt hjørne af kirkegården til dødfødte og spædbørn. Her ligger ni børn begravet.