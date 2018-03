Kinorama-par løb med prestigefyldt pris

Sønderborg: Det var ejerne af Kinorama i Sønderborg, der løb med INITA-prisen 2018.

- Dejligt. Den er vi glad for. En anerkendelse der viser, at der opbakning til det vi laver fra byen, siger Per Matthiesen, der sammen med sin hustru Anitta modtog prisen af Sønderborg Handel, da der onsdag aften var generalforsamling.

INITA-prisen gives til en person, forening eller virksomhed, som har taget et særligt initiativ og vist vilje til at gøre noget til gavn for byens erhvervs- og handelsliv eller gjort byen kendt ud over lokalområdet. Prisen består af en skulptur med to forskudte halvkugler, som alligevel er i balance og har en sammenhængskraft. Den øverste er lysten og den skabende kraft og den underste viljen og den bærende.

- Per og Anitta Matthiesen har underholdt gennem mange år og givet os gode oplevelser. De har taget et stort skridt og udvidet forretningen i et marked, som ellers var usikker, lød det fra Sønderborg Handels formand Rikke Torré.