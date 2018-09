Kinesisk på skemaet til både børn og voksne

Sønderborg: De færreste er i tvivl om, at Sønderborg gennem tiden har huset og stadig huser mange kinesere. Det har blandt andet affødt en Syd-Dansk Kinesisk Forening, hvor formanden har kørt til Kolding for at få sine børn undervist i kinesisk.

- Men vi har ofte snakket om, at der også må være et større behov i Sønderborgområdet. Både hos nogle der synes, at deres børn skal lære sproget, men måske særligt hos virksomheder der gør forretninger med Kina, siger Lucienne Pubellier, som er AC-fuldmægtig og international koordinator på EUC Syd.

Det er i lokaler hos EUC Syd på Hilmar Finsens Gade 18, at undervisningen skal foregå om onsdagen. Fra kl. 17.00-18.45 for børn i alderen fire til syv år og fra kl. 19.00 til 20.45 for voksne i form af to lektioner à hver 45 minutter. Der er tale om både kultur- og sprogundervisning. Sidstnævnte på begynderniveau.

Forleden blev det officielle startskud givet med et møde, hvor blandt andre vicedirektør hos EUC Syd, Hans Lehmann, deltog sammen med repræsentanter fra IBA Kolding og Syd-Dansk Kinesisk Forening. Til stede var også to kinesiske lærere i forbindelse med en introklasse.

Hvis man vil vide mere, kan man skrive til mailadressen: confucius@iba.dk