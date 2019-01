Kinesisk nytår fejres med chinatown, film og tesmagning

Sønderborg: Begyndelsen på grisens år bliver markeret med 11 kulturarrangementer i Sønderborg i løbet af februar. Det er blevet en tradition, at Sønderborg Kommune markerer det kinesiske nytår med Kinesiske Dage, og i år vender flere af de populære arrangementer tilbage. Det er blandt andet tesmagning mandag den 13. februar klokken 13 og 19 på Sønderborghus og lanterneværksted tirsdag den 19. februar klokken 16 ved Sønderborg Ungdomscafé på Løngang.

Som noget nyt er en del af aktiviteterne koncentreret den sidste dag i det gamle år og en uge frem.

- Vi har lagt et særligt program den uge for at skyde det nye år rigtigt i gang. Vi begynder ugen med at livestreame den kinesiske nytårsgalla, som bliver vist i Kina den 4. februar. For at skyde nytåret rigtigt i gang er der fyrværkeri over Alsion, siger Julie Rehhoff Kondrup, der er projektleder ved kommunens kulturafdeling.

Livestreamingen sker på biblioteket sønderborg den 4. februar klokken 13. Fyrværkeriet kan ses fra Multikulturhuset klokken 17.

På KunstPunkt i Augustenborg vil elever fra Sønderjyllands Kunstskole udstille over emnet 'Lucky Pig' frem til den 7. februar. Noget af kunsten rykker også ind i Perlegade 42, hvor der vil være mini China town lørdag den 9. februar klokken 12.00-15.00. Her står Syddansk Kinesisk Forening for et marked med mad og kunsthåndværk.

På Biblioteket Sønderborg er der børneteater 'Nattergalen' tirsdag den 12. februar klokken 10. I multikulturhuset kan man også lære at lave den gamle kunstart origami søndag den 10. februar klokken 11 samt tirsdag den 12. februar klokken 19.

Man kan også lære at skrive kinesiske tegn, tai chi samt se kinesisk kunstfilm. Hele programmet kan findes på Facebook under 'Kinesiske dage - Sønderborg'.