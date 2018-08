Danfoss omsætter for mere og tjener flere penge - især på et voksende kinesisk marked, hvor millioner af kinesere i disse år og i de kommende år flytter fra land til by. Det er den korte udgave af halvårsregnskabet 2018 for Danmarks største industrikoncern. Omsætningen steg med fire procent til 3.041 millioner euro - som koncernen er begyndt at opgøre resultatet i. Det svarer til cirka 22,7 milliarder kroner. Mens et højt investeringsniveau fortsatte, voksede indtjeningen også, og nettoresultatet er steget med 27 procent til 253 millioner euro - eller næsten 1,9 milliarder kroner. Det flotte resultat er delvis drevet af salget af varmepumpe-forretningen Thermia til en tysk koncern.

Koncernchef Kim Fausing kan da næsten også gentage sig selv fra årets første kvartalsregnskab.

- Vi holder fast i et stærkt momentum på tværs af vores forretningsområder. Vores løsninger er relevante i forhold til en række stærkt globale megatrends som urbanisering og bekæmpelse af klimaforandringer, der driver en stigende efterspørgsel på energieffektivitet og smartere digitale løsninger, siger han.

- Omlægningen af den globale energiforsyning til mere grøn energi driver en anden trend imod elektrificering. Her kan vi også se, at vores kunder kigger mod Danfoss som en teknologipartner, der matcher deres fremtidige behov for løsninger til for eksempel hybrid eller fuldt elektriske biler, skibe og off-highway køretøjer, siger Kim Fausing.

Danfoss oplyser om halvårsregnskabet, at resultatet er skabt på tværs af koncernens kerneområder og markeder. Men især Kina har efterspurgt klimavenlige og energieffektive løsninger i det første halvår af 2018.

- Vi har haft et rigtig godt første halvår. Vi høster frugten af vores målrettede arbejde med vækstinitiativer, hvor vi investerer i innovation og satser på at udvikle salget i lande med højt potentiale, som for eksempel Kina. Samtidig bruger vi medvinden til at investere i ny teknologi og den fortsatte digitale transformation på tværs af hele Danfoss - både af vores løsninger, vores servicering af kunderne og den måde vi selv arbejder på, siger Kim Fausing.