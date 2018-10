Kim Nørballe går med et smil på læben

Augustenborg: Det Hvide Palæ i Augustenborg Slotspark var lørdag eftermiddag fyldt med mennesker og kunst. Gallerist Kim Nørballe var klar til at indvie sin sidste udstilling på Augustiana, hvor 12 fynske kunstnere udstiller i bygningen. Kim Nørballe åbnede sin første udstilling på Augustiana den 6. juni 2010.

- Jeg stod nogenlunde samme sted som i dag. Dengang sagde jeg: 'I kan lige så godt vænne jer til mig. For jeg agter at blive længe.' Nu er det kapitel slut, og nye tider begynder. Det har været en rigtig god oplevelse at være her, og der har været opbakning fra befolkningen. Jeg valgte ikke at lade mig integrere, men jeg har fået en hel masse venskaber. Det eneste, jeg ikke har tillagt mig, er, at jeg ikke har lært at sige 'mojn'. Jeg går herfra med et smil på læben. Tak for alt, sagde Kim Nørballe til publikum, som svarede med et 'selv tak'.

Nu er det tid til et skifte for den 64-årige gallerist. Kim Nørballe har overtaget Det Hemmelige Galleri i Herning fra den afdøde galleriejer Ole Sejersen.