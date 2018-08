Kim Nørballe flytter kunsten til Herning

Gallerist Kim Nørballe passer Augustiana året ud, hvorefter han tager til Herning for at åbne nyt galleri i midtbyen.

Augustenborg: Han kan ikke tegne en tændstikmand. Men den knap så kreative Kim Nørballe har alligevel fyldt sit liv med kunst. De seneste otte år har han omgivet sig med kunst som ejer af Augustiana skulpturpark og kunstcenter. Men nu er det tid til et skifte for den 64-årige gallerist. Sønderborg Kommune har købt det hvide palæ, hvor Augustiana holder til. Kim Nørballes kontrakt med kommunen er udløbet, og politikerne skal finde ud af, hvad der skal ske med stedet.

- Jeg har hele tiden vist, at det her er en tidsbegrænset lejekontrakt. Så jeg stopper med fuldt ud rene linjer. Men det er da ærgerligt, at jeg skal stoppe. Jeg kan kun håbe, at det Augustiana, jeg har skabt, som er gået fra nul til 20.000 besøgende i året, bliver videreført, siger Kim Nørballe.

Der er fortsat kunst i galleriet året ud, men skulpturparken er ved at blive tømt, og der kommer kun til at stå få skulpturer tilbage, når 2018 bliver til 2019.

Kim Nørballe har overtaget Det Hemmelige Galleri i Herning fra den afdøde galleriejer Ole Sejersen. Galleriet er på 250 kvadratmeter.

- Jeg pakker mine ting ned og flytter derop for at åbne galleriet næste år. Det er jo ikke noget palæ, men en ejendom i centrum af Herning. Min tid som slotsfrue ophører, og det bliver noget andet men med den samme kvalitet og stil som her på Augustiana, siger Kim Nørballe.

Han har også fået mulighed for at udstille skulpturer på plænerne ved Hotel Lynggaarden i Herning.