Kim Larsen-evangeliet opført i Sottrup Kirke

Kirkeorgel og salmesang er denne eftermiddag skiftet ud med trommer, guitar og forstærker i Sottrup Kirke. En hel times Kim Larsen-gudstjeneste er lige netop det, som de cirka 180 mennesker i kirken har betalt 50 kroner for at se.

Farisæerne kom midt om natten

Kim Larsens sange var meget effektive til at forklare om Jesus' liv. I stedet for at fortælle lignelsen om den barmhjertige samaritaner til disciplene, kunne Jesus ligeså godt have sunget om det flydende hospital, Jutlandia.

Da Jesus skulle forklare, hvem der har givet ham lov til at holde sabbat i skoven, sagde han: Min far har givet mig lov.

Disciplene og Jesus holdt påske i Jerusalem, men desværre kom farisæerne, før de ventede dem. Midt om natten.

Sønderjysk Pigekor og Drengekor sang hårrejsende flot i de mere melankolske Kim Larsen-numre, som akkompagnerede fortællingen om korsfæstelsen.

Jesus havde masser af succes og det, der hører til, men han var ene på korset. Hans efterladte har sikkert tænkt: Om lidt bli'r her stille, da det så allermest håbløst ud.