Kim Jong-un og MeToo tager i Sønderborgs sommerrevy

I årets revy er der også revynumre, som sætter fokus på MeToo-kampagnen, Danmarks Radio, hash, polka og dansktoppen. De øvrige skuespillere på holdet er Asger Reher, Bjarne Antonisen, Karsten Jansfort og Lone Rødbroe under revytitlen 'Før var vi alle i samme båd'.

Skuespiller Jeanne Boel er kunstnerisk direktør på revyen i det første år, hvor direktør Leif Maibom ikke er en del af skuespillerholdet. Jeanne Boel vil gøre alt for at leve op til publikums forventninger om en dejlig aften.

Sofie Løhde, Anders Samuelsen og Kim Jong-un er i år en del af Sønderborg Sommer Revy. De to danske ministre og den nordkoreanske leder er blevet kørt gennem den sønderjyske revymaskine og er blevet til hvert deres revynummer. Årets revyhold har de sidste par uger øvet i København, og holdet er nu flyttet til Sønderborg, hvor prøverne skal foregå indtil premieren den 26. maj.

Revyen kører frem til lørdag den 21. juli - dog er der mulighed for, at revyens spilleperiode bliver forlænget. Der er solgt 60 procent af billetterne til de 43 forestillinger. Omkring 70 procent af publikummerne kommer fra andre kommuner end Sønderborg Kommune. Se mere på www.sommerrevy.dk

Sønderjyder på holdet

Asger Reher og Bjarne Antonisen er nye på holdet, og de stammer begge fra Sønderjylland. Asger Reher er glad for at være en del af Sønderborgs revyhold for første gang.

- Jeg glæder mig, for det bliver sjovt. Nu har vi øvet 14 dage i København, og vi har nogle fantastiske tekster. Man kan altid se i teksterne, om det har været et godt kendisår. Og der har vi en masse godt materiale at arbejde med i år, siger Asger Reher, der er født i Aabenraa og opvokset i Gråsten.

Bjarne Antonisen er opvokset i Nordborg på Nordals. Han har som skuespiller blandt andet arbejdet med komedier og farcer. Sønderborg Sommer Revy er hans første revy.

- Det er en revy med overskud, fordi holdet er så garvet. Jeg glæder mig til at være her en hel sommer og nyde omgivelserne og være sammen med familien, der stadig bor her, siger Bjarne Antonisen.